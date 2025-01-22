ЄС готовий відповідати на нові мита Трампа – Єврокомісар

ЄС готовий вжити "пропорційних" заходів у відповідь на будь-які митні тарифи, які можуть ввести США під керівництвом Трампа, попри те, що такі дії загрожують світовій економіці скороченням.

Про це заявив єврокомісар з економіки Валдіс Домбровскіс, передає CNBC.

Домбровскіс зазначив, що США та Європа є стратегічними союзниками, і для них важливо співпрацювати, як у геополітичному, так і в економічному плані.

За його словами, розрив економічних відносин може суттєво вплинути на глобальний економічний ринок, знижуючи ВВП усього світу на 7%.

​​"Важливо підтримувати торговельні та інвестиційні відносини (Із США – ЕП), тому що без цього розпочнеться глобальна економічна фрагментація, існує реальний ризик того, що це станеться, і, за оцінками МВФ, це означатиме скорочення світового ВВП до 7%", - сказав Домбровскіс.

Однак він підкреслив, що ЄС захищатиме свої економічні інтереси та права, якщо це стане необхідним.

Трамп неодноразово обіцяв запровадити тарифи на товари з Європи, вважаючи, що це дозволить вирішити проблему нерівності в торгівлі. Зокрема, він заявив, що ЄС поводиться несправедливо щодо США, що потребує жорстких економічних заходів.

Як повідомляє CNBC Згідно з даними Єврокомісії, в 2023 році ЄС мав торговий профіцит з США в сфері товарів, але дефіцит у секторі послуг.

Нагадаємо:

22 січня Дональд Трамп розширив свої митні погрози, включивши до них Китай і Європейський Союз.