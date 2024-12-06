ЄІБ виділив Україні 60 мільйонів євро на відновлення однієї дороги та транспорт у трьох містах

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) надав понад 60 млн євро кредитів під гарантії ЄС на відновлення ділянки дороги МО1 та інвестиції в громадський транспорт Києва, Одеси та Сум.

Про це повідомили у пресслужбі банку, передає "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що із наданого фінансування 43,48 млн євро призначено для реконструкції ділянки автошляху М01 Київ - Чернігів - Нові Яриловичі.

На початку війни 2022 року цей маршрут був задіяний ворожими військовими силами, які намагалися окупувати Київ, що спричинило значні пошкодження.

Ще 17,25 млн євро виділено на оновлення міського громадського транспорту, необхідного для мобільності українських міст.

Фінансування спрямоване на придбання нових автобусів, тролейбусів і трамваїв, а також необхідних запасних частин та обладнання для технічного обслуговування.

Ця інвестиція включає в себе нові автобуси для Києва, трамваї українського виробництва для Одеси і тролейбуси для Сум.

Нагадаємо:

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) - це довгострокова кредитна установа Європейського Союзу, що належить його державам-членам. Банк фінансує інвестиції, що сприяють досягненню цілей політики ЄС.