ЕИБ выделил Украине 60 миллионов евро на восстановление одной дороги и транспорт в трех городах

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) предоставил более 60 млн евро кредитов под гарантии ЕС на восстановление участка дороги МО1 и инвестиции в общественный транспорт Киева, Одессы и Сум.

Об этом сообщили в пресс-службе банка, передает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что из предоставленного финансирования 43,48 млн евро предназначено для реконструкции участка автодороги М01 Киев - Чернигов - Новые Яриловичи.

В начале войны 2022 года этот маршрут был задействован вражескими военными силами, которые пытались оккупировать Киев, что повлекло значительные повреждения.

Еще 17,25 млн евро выделено на обновление городского общественного транспорта, необходимого для мобильности украинских городов.

Финансирование направлено на приобретение новых автобусов, троллейбусов и трамваев, а также необходимых запасных частей и оборудования для технического обслуживания.

Эта инвестиция включает в себя новые автобусы для Киева, трамваи украинского производства для Одессы и троллейбусы для Сум.

Напомним:

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) - это долгосрочное кредитное учреждение Европейского Союза, принадлежащее его государствам-членам. Банк финансирует инвестиции, способствующие достижению целей политики ЕС..