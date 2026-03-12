Ціни на нафту відреагували на погрози Ірану

Ціни на нафу ввечері 12 березня торкнулися рівня 100 доларів за барель на тлі атак танкерів в Перській затоці та погрози Ірану.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на Brent стрибали на 10,4% — до 101,59 долара за барель, а потім частково скоротили зростання, оскільки залишалися сумніви, чи вистачить випуску резервів, аби пом'якшити удар від близькосхідного шоку пропозиції.

Ф'ючерси на американську нафту зростали на 8,7% — до 94,85 долара за барель, а Brent востаннє трималася трохи нижче 100 доларів.

Новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї у четвер у заяві, зачитаній на державному телебаченні, сказав, що Іран помститься за загиблих, збереже Ормузьку протоку закритою та атакуватиме бази США. Це його перші публічні слова після того, як він змінив убитого батька.

Раніше два паливні танкери в іракських водах були атаковані іранськими човнами, навантаженими вибухівкою, повідомили іракські силовики. Водночас іракський посадовець заявив державним медіа, що нафтові порти країни "повністю зупинили роботу".

"Ринок залишається дуже стурбованим тим, що відбувається в Ормузькій протоці, і, по суті, інформація, яку ми отримуємо за останні 24 години, — не надто добра", — сказав старший валютний стратег NAB Родріго Катріл.

Іран раніше посилив атаки на торговельні судна в Ормузькій протоці, збільшивши кількість уражених суден у регіоні від початку бойових дій щонайменше до 16.

Тегеран попередив світ готуватися до нафти по 200 доларів за барель, хоча міністр енергетики США Кріс Райт у четвер заявив, що світові ціни навряд чи сягнуть такого рівня.

Нагадаємо:

У четвер вранці країни Перської затоки перехопили нову хвилю іранських дронів і ракет, які атакували нафтові об'єкти і танкери.

Новий верховний лідер Ірану аятола Мохтаба Хаменеї у першому зверненні заявив, що закриття протоки Ормуз слід продовжувати для тиску на США та Ізраїль.