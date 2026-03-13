Нафта несподівано відреагувала на послаблення санкцій США проти РФ

Ціна на нафту Brent зросла навіть попри спробу США послабити побоювання щодо постачання, видавши 30-денну ліцензію, яка дозволяє країнам купувати російську нафту та нафтопродукти, що застрягли в морі.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на Brent з постачанням у травні зросли на 10 центів, або на 0,1%, до 100,56 долара за барель, що виводило їх на тижневе зростання приблизно на 9%.

Американська нафта West Texas Intermediate з постачанням у квітні подешевшала на 16 центів, або на 0,2%, до 95,57 долара за барель, хоча також прямувала до тижневого підйому на 7%.

Ліцензію було видано в межах кроку, який, за словами міністра фінансів США Скотта Бессента, мав стабілізувати глобальні енергетичні ринки, розхитані війною США та Ізраїлю проти Ірану, однак, за словами аналітиків, це не усунуло ширших обмежень у постачанні.

"Ф'ючерси на ICE Brent уже перевищили позначку 100 доларів за барель і залишаються підтриманими сьогодні, попри кроки для заспокоєння ринків за допомогою послаблення щодо російської нафти та безпрецедентного вивільнення екстрених запасів", — сказав старший аналітик LSEG Емріл Джаміл.

"Ринок розглядає це як короткострокове рішення, яке не зачіпає суті перебоїв у постачанні. Міжмісячні спреди на нафту на наступні місяці вказують на невирішену і тривалу напруженість із постачанням", — додав Джаміл.

За словами Джаміла, Brent має сильнішу підтримку, ніж WTI, оскільки Європа більш вразлива до проблем енергетичної безпеки, тоді як США можуть стримувати свій ризик завдяки власному видобутку.

Аналітик Haitong Futures Ян Ань сказав: "Видача ліцензії послабила занепокоєння ринку, але не вирішить найфундаментальнішої проблеми. Найважливішим є відновлення судноплавства в Ормузькій протоці".

Нагадаємо:

Сполучені Штати на 30 днів скасували санкційні обмеження на купівлю російської нафти та нафтопродуктів, які транспортуються танкерами в морі.