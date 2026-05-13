Нафта відреагувала на новини щодо крихкого перемир'я між США та Іраном

Ціни на нафту знизилися оскільки інвестори чекали новин щодо крихкого перемир'я на Близькому Сході та готувалися до важливого саміту в Китаї за участю президента США Дональда Трампа і голови КНР Сі Цзіньпіна.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на Brent подешевшали на 1,22 долара, або 1,1%, до 106,55 долара за барель. Американська нафта West Texas Intermediate втратила 1,16 долара, або 1,1%, і опустилася до 101,02 долара за барель.

Обидва еталонні сорти відтоді, як США та Ізраїль наприкінці лютого почали атаки на Іран, а Тегеран фактично перекрив Ормузьку протоку, здебільшого тримаються біля позначки 100 доларів за барель або вище.

"Побоювання щодо перебоїв із постачанням і невизначеність навколо Близького Сходу підтримують нафтові ціни, навіть попри те, що трейдерам важко визначити чіткий напрямок руху", — сказала старша ринкова аналітикиня Phillip Nova Пріянка Сачдева.

"Ринок лишається дуже чутливим до кожного нового сигналу з регіону, тож різкі коливання, ймовірно, триватимуть. Будь-яка подальша ескалація або пряма загроза потокам постачання може швидко відновити сильний висхідний імпульс як для Brent, так і для WTI", — додала вона.

У вівторок ціни на нафту зросли більш ніж на 3%, продовживши попереднє ралі після того, як надії на стале припинення вогню між США та Іраном ослабли. Це також зменшило шанси на відкриття Ормузької протоки, через яку зазвичай проходить близько п'ятої частини світових потоків нафти та скрапленого природного газу.

Нагадаємо:

Управління з контролю за іноземними активами США (OFAC) у понеділок наклало санкції на 12 фізичних та юридичних осіб, що сприяли продажу іранської нафти до Китаю.