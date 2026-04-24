Ціни на нафту відреагували на побоювання нової ескалації на Близькому Сході

Ціни на нафту зросли в п'ятницю, 23 квітня, через побоювання відновлення військової ескалації на Близькому Сході.

Про це повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли в ціні на 99 центів (0,94%) до 106,06 долара за барель, ф'ючерси на нафту марки West Texas Intermediate подорожчали на 71 цент (0,73%) до 96,56 долара.

Загалом протягом тижня ціна на нафту Brent зросла на 17,13%, на WTI – на 15,13%, що є другим найбільшим тижневим зростанням від початку війни на Близькому Сході.

У четвер ціни на обидва еталонні контракти зросли більш ніж на 3% після повідомлень про те, що протиповітряна оборона знищує цілі над Тегераном, та про боротьбу за владу в Ірані між прибічниками жорсткої лінії та поміркованими політиками.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран, можливо, "трохи" поповнив свої запаси зброї протягом двотижневого припинення вогню, і додав, що американські військові можуть знищити їх лише за один день.

У звіті компанії Haitong Futures зазначається, що режим припинення вогню все більше схожий на підготовчу фазу до війни. Якщо переговори між США та Іраном не досягнуть значного прогресу до кінця квітня і бойові дії відновляться, ціни на нафту можуть сягнути нових річних максимумів.

Іран опублікував відеозаписи, на яких спецпризначенці підіймаються на вантажне судно в Ормузькій протоці.

На тлі очікувань інвесторів щодо сталого миру Дональд Трамп заявив, що не встановлюватиме "графік" для припинення конфлікту з Іраном і хоче укласти "велику угоду".

Через тривалі перебої з постачанням світові запаси сирої нафти та продуктів нафтоперероблення можуть скоротитися до п'ятирічних сезонних мінімумів до кінця травня або початку червня, що також вплине на ціни на нафту, зазначив головний дослідник з питань енергетики та хімії у China Futures Мін'юй Гао.

Нагадаємо:

Центральний банк Ірану отримав платежі від суден, що проходять через Ормузьку протоку на тлі спроб Тегерана зберегти контроль над цим критично важливим морським маршрутом.