У світі планують подвоїти "зелену" енергетику до 2030 року

Світові потужності відновлюваної енергетики зростуть удвічі до 2030 року, сягнувши 4600 ГВт.

Про це йдеться у новому звіті Renewables 2025 від Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), повідомляє профільне видання ExPro.

Це приріст, еквівалентний сумарним енергетичним можливостям Китаю, ЄС та Японії разом узятих.

Найпотужніше зростання очікується у сонячній енергетиці, чиї потужності протягом п’яти років збільшаться удвічі, завдяки низьким витратам і простішому доступу до дозволів.

Вітрова енергетика до 2030 року майже подвоїться до понад 2000 ГВт, хоча стикається з проблемами ланцюгів постачання та зростанням собівартості.

МЕА також фіксує корекцію прогнозів — світові темпи зростання відновлюваної енергетики зменшено на 5% порівняно з тогорічними оцінками через зміни в політиці США та Китаю.

У США прогноз скоротився на 50% через скасування податкових пільг та обмеження імпорту, а Китай, переходячи до системи аукціонів, знизив економічну привабливість нових проєктів. Водночас Китай залишається лідером, забезпечуючи приблизно 60% глобального приросту і може досягти своїх цілей на п’ять років раніше.

"Китай, Індія та Європейський Союз залишаються основними рушіями зростання, тоді як США втрачають позиції через політичну невизначеність", — наголошується у звіті.

Серед інших регіонів Індія показує найбільш динамічне розширення, збільшуючи потужності у 2,5 раза, а Близький Схід і Північна Африка демонструють зростання прогнозів на 25% завдяки швидкому розвитку сонячної енергетики в Саудівській Аравії.

