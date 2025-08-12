Італія хоче зменшити частку Китаю в стратегічних компаніях країни, щоб задобрити Трампа

Уряд Італії розглядає плани щодо обмеження частки китайських інвесторів у важливих компаніях, щоб уникнути потенційних напружень зі США.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Зусилля Італії охоплюватимуть підприємства, що вважаються стратегічними, як приватні, так і державні, за словами осіб, обізнаних із ситуацією.

Один із найяскравіших прикладів стратегії уряду Мелоні - це виробник шин Pirelli & C. SpA, де китайська державна компанія Sinochem International Corp. володіє 37% акцій. Як повідомляють джерела, Pirelli став об'єктом потенційних обмежень у США через китайське володіння, і компанія намагається обмежити роль китайського інвестора в управлінні.

Хоча Sinochem заявляє, що її участь у Pirelli є довгостроковою інвестицією, Рим оцінює варіанти, які можуть змусити китайського інвестора продати свої акції.

Випадок із Pirelli є яскравим прикладом викликів, з якими стикається Європа, намагаючись адаптуватися до нових геополітичних реалій.

"З вибором Трампа і зростаючою непередбачуваністю трансатлантичних відносин багато європейських столиць почали переосмислювати роль Китаю як торговельного партнера", - сказав Беніаміно Ірді, колишній урядовець і керівник компанії Highground, італійської консалтингової фірми з політичних ризиків. "Але цей баланс стає все більш крихким".

Італійський уряд також бажає усунути китайських інвесторів з CDP Reti SpA, як стверджують інші джерела. Ця компанія, що контролює енергетичні мережі Італії, на 35% належить підрозділу State Grid Corporation of China, яка має двох директорів, що можуть впливати на ухвалення рішень.

Ще одним прикладом є Ansaldo Energia SpA, один із найбільших у світі виробників електростанцій. Хоча Shanghai Electric уже зменшила свою частку з 40% до 0,5%, китайська присутність все ще заважає компанії брати участь у деяких тендерах і закупівлях у США, зазначив один з інсайдерів.

В Італії є близько 700 компаній з китайськими інвесторами, але уряд зосереджує увагу насамперед на великих підприємствах у стратегічних секторах, таких як енергетика, транспорт, технології та фінанси.