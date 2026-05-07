Нафта відреагувала на перспективи мирної угоди на Близькому Сході

Ціни на нафту в четвер зросли більш ніж на 1 долар, відігравши різке падіння попереднього дня, оскільки інвестори оцінювали перспективи успіху мирної угоди на Близькому Сході.

Ф'ючерси на Brent зросли на 78 центів, або на 0,8%, до 102,05 долара за барель. Американська West Texas Intermediate додала 76 центів, або 0,8%, до 95,84 долара за барель.

У середу обидва еталонні сорти обвалилися більш ніж на 7%, опустившись до мінімумів за два тижні на тлі оптимізму щодо можливого завершення війни на Близькому Сході.

Втім, вони скоротили втрати після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що для прямих переговорів із Тегераном ще "занадто рано", а високопоставлений іранський депутат сказав, що американська пропозиція більше схожа на список побажань, ніж на реальний план.

"Хоча мирні переговори, ймовірно, триватимуть щонайменше до саміту США–Китай наступного тижня, подальша перспектива залишається невизначеною", — сказав головний стратег Nissan Securities Investment Хіроюкі Кікукава.

Наступного тижня мають зустрітися президент США Дональд Трамп і лідер Китаю Сі Цзіньпін.

"Базовий сценарій полягає в тому, що ціни на нафту залишатимуться високими", — сказав Кікукава.

У середу Іран заявив, що вивчає американську мирну пропозицію, яка, за словами джерел, формально завершила б війну, але залишила б невирішеними ключові вимоги США — згортання іранської ядерної програми та відкриття Ормузької протоки.