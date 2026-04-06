Як ціни на нафту відреагували на скорочення постачання через війну в Ірані

У понеділок, 6 квітня, ціни на нафту зросли через побоювання щодо скорочення постачання, спричинених перебоями у судноплавстві в ключовому нафтовидобувному регіоні Близького Сходу внаслідок американсько-ізраїльської війни з Іраном.

Про це пише Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 1,71 долара США (1,6%) до 110,74 долара за барель. Ф'ючерси на нафту West Texas Intermediate (WTI) подорожчали на 0,71 долара, 0,6%) і торгувалися на рівні 112,25 долара за барель.

У четвер, останній торговий день перед святковими вихідними, ціна на WTI зросла більш ніж на 11%, а Brent - майже на 8%, зафіксувавши найбільше абсолютне зростання з 2020 року, після того, як президент США Дональд Трамп пообіцяв продовжувати атаки на Іран.

Ормузька протока залишається закритою через іранські атаки на судна після початку війни. Нафтопереробні заводи шукають альтернативні джерела постачання нафти.

Згідно з даними судноплавства, з четверга через Ормузьку протоку пройшли деякі судна, зокрема танкер, що експлуатується Оманом, французький контейнеровоз та японський газовоз, що відображає політику Ірану щодо дозволу на прохід суден з країн, які він вважає дружніми.

Існує загроза затягування війни, оскільки Іран офіційно повідомив посередникам, що не готовий зустрітися з американськими представниками в Ісламабаді найближчими днями, а зусилля щодо досягнення перемир'я зайшли в глухий кут.

Більшість фондових ринків країн Перської затоки в неділю, 5 квітня, залишалися стриманими, оскільки інвестори оцінювали зростання регіональної напруги після іранських ударів по нафтохімічних об'єктах в ОАЕ, Кувейті та Бахрейні.