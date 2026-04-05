Біржі країн затоки стримано відреагували на нову хвилю ударів

Більшість фондових ринків країн Перської затоки в неділю залишалися стриманими, оскільки інвестори оцінювали зростання регіональної напруги після іранських ударів по нафтохімічних об'єктах в ОАЕ, Кувейті та Бахрейні.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Геополітичні ризики залишалися високими після того, як Вашингтон оголосив про порятунок другого пілота, збитого над Іраном, а президент США Дональд Трамп посилив свою риторику.

Корпус вартових ісламської революції Ірану заявив у неділю, що атакував нафтохімічні заводи в ОАЕ, Кувейті та Бахрейні, попередивши, що удари по економічних інтересах США посиляться, якщо цивільні об'єкти в Ірані знову зазнають атак.

У Катарі індекс знизився на 0,7%, при цьому акції найбільшого кредитора країни Qatar National Bank втратили 0,6%, а Doha Bank обвалився на 6,9%, оскільки банк торгувався без дивідендів.

Базовий індекс Саудівської Аравії, який випереджав регіональних конкурентів, поки королівство адаптувалося до збоїв через Ормузьку протоку, завершив день без змін після нестабільних торгів.

Індекс біржі Кувейту втратив 0,4%, а індекс Бахрейну знизився на 0,5%.

Поза межами регіону Перської затоки єгипетський індекс блакитних фішок зріс на 1,9%.

Приватний сектор Саудівської Аравії в березні скоротився вперше з серпня 2020 року, оскільки конфлікт на Близькому Сході порушив ланцюги постачання, свідчить ділове опитування, оприлюднене в неділю.

Тим часом OPEC+ попередньо погодилася збільшити травневі квоти на видобуток нафти на 206 тисяч барелів на добу, повідомили три джерела, обізнані з переговорами. Водночас це збільшення, ймовірно, буде здебільшого символічним, оскільки ключові учасники не можуть наростити видобуток на тлі війни США та Ізраїлю з Іраном.

