Куба може отримати найбільшу партію пального зі США за останні 60 років

Флоридська трейдингова компанія Vanguard Energy веде переговори про постачання на Кубу 250 тис. барелів бензину й дизелю, що може стати найбільшою партією американського пального для острова з 1960 року.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Компанія планує поставити 100 тис. барелів бензину і 150 тис. барелів дизелю. За оцінками уряду США, такого обсягу бензину вистачить майже на 11 днів типового попиту Куби.

Vanguard уже відправляла на Кубу невеликі партії пального, а тепер орендувала резервуари на острові для розподілу більших обсягів. Президент компанії Метью Кланн заявив, що пальне призначене лише для приватного сектору, а не для державних структур.

Постачання стало можливим після того, як у лютому Міністерство торгівлі США послабило обмеження і дозволило продаж американського пального приватним кубинським компаніям.

Куба переживає гостру енергетичну кризу через падіння постачань із Венесуели, провал російських поставок і дефіцит нафти для виробництва електроенергії.

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Нагадаємо:

Американський президент Дональд Трамп 1 травня підписав указ, що розширює санкції США проти кубинського уряду.

Як повідомлялося, ціни на бензин і дизель на заправках Куби майже подвоїлися, хоча АЗС, відкриті для населення в столиці, здебільшого залишалися закритими на тлі нафтової блокади США, яка задушила постачання й призвела до жорсткого нормування.

Куба повністю вичерпала запаси дизельного палива і мазуту: Гавана стикається з наймасштабнішими відключеннями електроенергії за десятиліття на тлі паливної блокади США.