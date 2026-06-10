Куба може отримати найбільшу партію пального зі США за останні 60 років
Флоридська трейдингова компанія Vanguard Energy веде переговори про постачання на Кубу 250 тис. барелів бензину й дизелю, що може стати найбільшою партією американського пального для острова з 1960 року.
Про це повідомляє агентство Bloomberg.
Компанія планує поставити 100 тис. барелів бензину і 150 тис. барелів дизелю. За оцінками уряду США, такого обсягу бензину вистачить майже на 11 днів типового попиту Куби.
Vanguard уже відправляла на Кубу невеликі партії пального, а тепер орендувала резервуари на острові для розподілу більших обсягів. Президент компанії Метью Кланн заявив, що пальне призначене лише для приватного сектору, а не для державних структур.
Постачання стало можливим після того, як у лютому Міністерство торгівлі США послабило обмеження і дозволило продаж американського пального приватним кубинським компаніям.
Куба переживає гостру енергетичну кризу через падіння постачань із Венесуели, провал російських поставок і дефіцит нафти для виробництва електроенергії.
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Нагадаємо:
Американський президент Дональд Трамп 1 травня підписав указ, що розширює санкції США проти кубинського уряду.
Як повідомлялося, ціни на бензин і дизель на заправках Куби майже подвоїлися, хоча АЗС, відкриті для населення в столиці, здебільшого залишалися закритими на тлі нафтової блокади США, яка задушила постачання й призвела до жорсткого нормування.
Куба повністю вичерпала запаси дизельного палива і мазуту: Гавана стикається з наймасштабнішими відключеннями електроенергії за десятиліття на тлі паливної блокади США.