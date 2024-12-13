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В России заблокировали Viber

Виктор Волокита — 13 декабря, 19:31
В России заблокировали Viber
Фото: Sergei Elagin / Shutterstock.com

Роскомнадзор заблокировал популярный мессенджер Viber. Решение принято в связи с нарушением законодательства.

Об этом сообщают российские СМИ.

"Исполнение необходимо для предотвращения угроз использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, вербовки граждан для их совершения, продажи наркотиков, а также в связи с размещением противоправной информации", - говорится в сообщении ведомства.

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