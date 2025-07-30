Нова хвиля: в Росії впали сайти мережі магазинів та сервісу доставки

Нова хвиля збоїв накрила підприємства сфери послуг у Росії. Цього разу перестав працювати сайт і мобільний додаток мережі супермаркетів "Вкусвилл".

Про це пише The Moscow Times.

Найбільше скарг надходили із Москви, області та Санкт-Петербурга.

Компанія підтвердила, що у неї "стався локальний внутрішній збій", але виключила кібератаку, зазначивши, що "зміни в конфігурації відсутні, підозрілих входів або витоку даних" також немає. Чим викликані технічні неполадки, у "Вкусвилл" не уточнили, проте додали, що на роботу офлайн-магазинів збій не вплинув.

Одночасно з цим перестав функціонувати сервіс доставки "Самокат". У застосунку йдеться, що незабаром збій буде усунуто, про причини не повідомляють.

Крім того, хакери атакували мережу дискаунтерів "Доброцен". У зв'язку з цим вона була змушена призупинити роботу розподільчих центрів і всіх п'яти офісів у Москві, Санкт-Петербурзі, Єкатеринбурзі та Самарі.

У компанії повідомили, що її сервер паралізований, офіційний сайт не відкривається, комп'ютери не вмикаються або зависають у вічному оновленні. Атаку пов'язують із наявністю магазинів мережі на окупованих територіях України - у "ДНР", "ЛНР" і Криму. За оцінками компанії, відновлення IT-інфраструктури може зайняти тиждень.

Нагадаємо:

Напередодні, 29 липня, через хакерську атаку зупинили роботу мережі аптек "Неофарм" і "Столички".

Однак наймасштабнішою стала кібератака на "Аерофлот" 28 липня. Хакери з груп "Кіберпартизани" і Silent Crow зламали системи національного перевізника, знищивши 7000 серверів, що спровокувало новий колапс у московських аеропортах. Не відбулося понад 100 рейсів, через що авіакомпанія тільки за день втратила щонайменше 250 млн рублів. 29 липня скасування продовжилися. Генпрокуратура Росії підтвердила, що збій спричинила кібератака.

"Кіберпартизани" заявили, що система "Аерофлоту" працювала на застарілих Windows XP і Windows 2003, а гендиректор компанії Сергій Александровський не міняв пароля з 2022 року. За словами хакерів, загальний обсяг витоку становив 20 Тб.