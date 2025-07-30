Новая волна: в России упали сайты сети магазинов и сервиса доставки

Новая волна сбоев накрыла предприятия сферы услуг в России. На этот раз перестал работать сайт и мобильное приложение сети супермаркетов "Вкусвилл".

Об этом пишет The Moscow Times.

Больше всего жалоб поступало из Москвы, области и Санкт-Петербурга.

Компания подтвердила, что у нее "произошел локальный внутренний сбой", но исключила кибератаку, отметив, что "изменения в конфигурации отсутствуют, подозрительных входов или утечки данных" также нет. Чем вызваны технические неполадки, во "Вкусвилл" не уточнили, однако добавили, что на работу офлайн-магазинов сбой не повлиял.

Одновременно с этим перестал функционировать сервис доставки "Самокат". В приложении говорится, что вскоре сбой будет устранен, о причинах не сообщается.

Кроме того, хакеры атаковали сеть дискаунтеров "Доброцен". В связи с этим она была вынуждена приостановить работу распределительных центров и всех пяти офисов в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Самаре.

В компании сообщили, что ее сервер парализован, официальный сайт не открывается, компьютеры не включаются или зависают в вечном обновлении. Атаку связывают с наличием магазинов сети на оккупированных территориях Украины - в "ДНР", "ЛНР" и Крыму. По оценкам компании, восстановление IT-инфраструктуры может занять неделю.

Напомним:

Накануне, 29 июля, из-за хакерской атаки остановили работу сети аптек "Неофарм" и "Столичка".

Однако самой масштабной стала кибератака на "Аэрофлот" 28 июля. Хакеры из групп "Киберпартизаны" и Silent Crow взломали системы национального перевозчика, уничтожив 7000 серверов, что спровоцировало новый коллапс в московских аэропортах. Не состоялось более 100 рейсов, из-за чего авиакомпания только за день потеряла не менее 250 млн рублей. 29 июля отмены продолжились. Генпрокуратура России подтвердила, что сбой был вызван кибератакой.

"Киберпартизаны" заявили, что система "Аэрофлота" работала на устаревших Windows XP и Windows 2003, а гендиректор компании Сергей Александровский не менял пароль с 2022 года. По словам хакеров, общий объем утечки составил 20 Тб.