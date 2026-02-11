Промислове виробництво в Італії скоротилося

За даними, опублікованими в середу, у грудні виробництво в Італії скоротилося на 0,4% порівняно з попереднім місяцем, але в четвертому кварталі все ж зросло і було вищим за показники минулого року, що свідчить про можливе послаблення тривалого спаду у виробничій галузі країни.

Про це повідомляє Reuters.

Опитування 13 аналітиків, проведене Reuters, вказало на зниження на 0,5% у грудні після зростання на 1,5% у листопаді порівняно з попереднім місяцем.

За даними національного статистичного агентства ISTAT, зниження у грудні було спричинене падінням виробництва споживчих товарів та проміжних продуктів, яке переважало зростання у секторі енергетики та інвестиційних товарів.

Однак у четвертому кварталі промислове виробництво в третій за величиною економіці Європейського Союзу зросло на 0,9% порівняно з попередніми трьома місяцями.

Більше того, з урахуванням робочих днів, у річному вимірі промислове виробництво зросло на 3,2% у грудні після зростання на 1,4% у листопаді, що є попередніми ознаками відновлення.

За даними ISTAT, у 2025 році в цілому промислове виробництво Італії впало на 0,2% після зниження на 4% і 2% відповідно у 2024 і 2023 роках.

Раніше цього місяця опитування менеджерів із закупівель показало, що італійське виробництво в січні скоротилося другий місяць поспіль, хоча і дещо повільнішими темпами, ніж у грудні.

У четвертому кварталі 2025 року валовий внутрішній продукт Італії зріс на 0,3% порівняно з попередніми трьома місяцями і на 0,8% у річному вимірі, як показали дані минулого місяця, що є кращим показником, ніж очікувалося, і підкріпило прогнози на цей рік.

За весь 2025 рік економіка зросла на 0,7% порівняно з попереднім роком, з урахуванням кількості робочих днів, як показали попередні оцінки ISTAT 30 січня.

