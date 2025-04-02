В Австрії розглядають можливість запуску поїзда до Ужгорода

Австрійська залізнична компанія Österreichische Bundesbahnen (ÖBB) розглядає можливість запуску поїзда до Ужгорода з сидячими вагонами через Чоп.

Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці" за підсумками зустрічі голова правління української компанії Олександра Перцовського з гендиректором ÖBB Андреасом Матте в Києві.

Вони обговорили можливість запуску нового, більш комфортного пересадкового сполучення між Києвом та Віднем.

"Також залізничники обох країн опрацьовують запуск поїзда з австрійськими сидячими вагонами до Ужгорода, через Чоп", – йдеться в повідомленні.

Залізничники домовились про спільне навчання. Зокрема, працівники "Укрзалізниці" пройдуть тренінги у Відні з пасажирського та технічного сервісу.

В повідомленні також йдеться, що державна залізнична компанія ÖBB, окрім внутрішніх перевезень, обслуговує міжнародні сполучення з Чехією, Німеччиною, Швейцарією, Італією, Угорщиною, Словаччиною, Словенією, Нідерландами, Бельгією, Францією та Хорватією.

Нагадаємо:

АТ "Укрзалізниця" запустила квитки на потяги до Чопа для зручних пересадок на транзитні потяги.