УЗ почала продавати квитки зі Львова до Чопа та Мукачева на транзитні потяги

АТ "Укрзалізниця" запустила квитки на потяги до Чопа для зручних пересадок на транзитні потяги.

Про це повідомляє пресслужба УЗ.

Через будівництво колії європейського стандарту між Чопом та Ужгородом з 31 березня змінено маршрут низки поїздів, зокрема тимчасово не курсуватиме через Чоп поїзд №368/367 Ковель – Ужгород, який забезпечував пересадки на міжнародні поїзди до Братислави, Будапешта та Відня.

Для того, щоб надати альтернативу пасажирам, Укрзалізниця запровадила можливість попередньо придбати квитки зі Львова до Чопа та Мукачева на транзитні поїзди №27/28 Київ – Чоп та №749/750 Київ – Чоп.

Поїзд №27/28 Київ – Чоп – Київ забезпечує пересадки на Відень, Будапешт, Кошице та Братиславу.

Графік руху:

Київ 19:57 → Львів 03:22 → Чоп 07:50;

Чоп 22:38 → Львів 03:00 → Київ 10:01.

Поїзд №749/750 Київ – Чоп – Київ забезпечує пересадку на міжнародний транскордонний поїзд №140/640 Чоп – Захонь – Чоп.

Графік руху:

Київ 13:23 → Львів 20:08 → Мукачево 23:55 → Чоп 00:48.

Чоп 05:21 → Мукачево 06:21 → Львів 09:59 → Київ 16:41.

Нагадаємо:

З 10 квітня поїзди №79/80 "Січеслав" Дніпро – Львів та №793/794 Черкаси – Київ зупинятимуться на платформі "Видубичі-Трипільські" в обох напрямках.