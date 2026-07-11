Іранський дипломат прибув до Оману, щоб обговорити прохід суден через Ормузьку протоку

У суботу міністр закордонних справ Ірану прибув до Оману, щоб обговорити заходи для безпечного проходу суден через протоку Ормуз, у той час, як США очікують на публічну обіцянку вільного та безпечного транзиту.

Про це пише Reuters.

Президент США Дональд Трамп у п'ятницю заявив, що США та Іран погодилися продовжити переговори, незважаючи на ескалацію ворожнечі цього тижня, водночас оголосивши про закінчення перемир'я, досягнутого між двома сторонами. Однак у п'ятницю та у першу половину суботи жодних атак не було зафіксовано.

Напівофіційне іранське інформаційне агентство Tasnim повідомило в суботу, що міністр закордонних справ Аббас Аракчі прибув до Оману.

"Країна допомагає посередництвом у завершенні війни, яка поширила невпевненість у Перській затоці та підвищила ціни по всьому світу з моменту, коли США та Ізраїль розпочали повітряні удари по Ірану 28 лютого", – говориться у публікації.

CBS News та BBC повідомили, що віце-президент США Джей Ді Венс, державний секретар Марко Рубіо, спеціальний посланець Стів Віткофф і зять Трампа Джаред Кушнер, як очікується, проведуть переговори в суботу з Аракчі. Проте, невідомо, чи будуть вони в Омані чи братимуть участь віртуально.

Нагадаємо:

Адміністрація президента США Дональда Трампа вимагає від Ірану оприлюднити публічну заяву, в якій буде визнано, що Ормузька протока відкрита, та буде надано зобов'язання припинити обстріли торгових суден.

Раніше повідомлялося, що Рух нафтових танкерів через Ормузьку протоку в четвер майже зупинився на тлі різкого зростання ризиків для судноплавства після нових ударів США по Ірану та відповіді Тегерана.