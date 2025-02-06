Олігархи РФ Фрідман і Авен продали частки в Альфа-банку – FT

Підсанкційні олігархи РФ Михайло Фрідман і Петро Авен продали свої частки в найбільшому приватному банку Росії та його страховій компанії, намагаючись скасувати санкції ЄС проти них.

Про це повідомляє газета Financial Times.

Згідно з документами, отриманими Financial Times, Фрідман і Авен ще минулого року передали Альфа-Банк і Альфа-Страхування своєму давньому партнеру Андрію Косогову.

Угодою, укладеною у 2023 році, було оцінено ці компанії приблизно у 240 млрд рублів ($2,5 млрд). Олігархи володіли 45% акцій банку та 42% страхової компанії.

Косогов, який не перебуває під санкціями, вийшов із тіні й став найбільшим акціонером Альфа-Банку та холдингу LetterOne, що базується в лондонському районі Мейфер, після того, як викупив частки своїх підсанкційних партнерів.

Олігархи сподіваються, що продаж банку та страхової компанії — угода, яку прискорило втручання російської влади у питання власності "економічно значущих" компаній — допоможе їм оскаржити санкції ЄС, запроваджені у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Минулого року Загальний суд ЄС частково скасував підстави для санкцій, визнавши, що Брюссель не надав достатньо доказів їхньої участі в діях, спрямованих на підрив України.

Ця перемога стала найбільшим ударом по санкційному режиму ЄС щодо Росії з моменту вторгнення.

Однак санкції залишаються чинними за іншим обґрунтуванням — ЄС вважає Фрідмана та Авена "провідними бізнесменами, залученими до економічного сектору, що є значним джерелом доходу для Кремля".

Олігархи окремо оскаржують і цю підставу. Якщо їм вдасться виграти суд, країни ЄС можуть ухвалити рішення про скасування санкцій, оскаржити рішення суду або запровадити нові санкції на іншій основі. Латвія вже подала апеляцію на рішення на користь Фрідмана та Авена.

Читайте також: Суд ЄС став на бік Фрідмана й Авена, але вони ще під санкціями. Що відбувається і які є загрози для України?

Нагадаємо:

У квітні 2024 року суд Євросоюзу задовольнив позов ексакціонерів "Альфа-Банку" Петра Авена і Михайла Фрідмана про скасування санкцій, запроваджених проти них Радою ЄС на період з лютого 2022 року по березень 2023 року.

Журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк пояснив, що це рішення поширюється тільки на чорний список із лютого 2022 року до березня 2023 року.