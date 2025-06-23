Угорщина і Словаччина заблокували 18-й пакет санкцій ЄС проти РФ – Сійярто

Угорщина та Словаччина заблокували ухвалення 18-го пакету санкцій Європейського Союзу проти Росії.

Про це повідомляє угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто, пише Liga.net.

"Ми зі Словаччиною сьогодні завадили ухваленню санкційного пакета", – сказав Сійярто.

Він зазначив, що це було зроблено у відповідь на план Єврокомісії з відмови від російських енергоносіїв. Тому що в Угорщині вважають, що заборона купувати дешеві російські газ та нафту суперечить попереднім домовленостям.

Угорський глава МЗС також зауважив, що в умовах глобальної енергетичної нестабільності, посиленої загрозою блокування Ормузької протоки, через яку проходить 20-25% світових обсягів нафти та газу, запровадження обмежень на закупівлю енергоресурсів призведе до величезних збитків та кризи енергопостачання в ЄС.

Крім цього, він наголосив, що Угорщина не підтримуватиме фінансову підтримку УКраїни.

"Ми не дозволимо відправляти гроші угорців в Україну. Ми не готові сприяти жодній новій фінансовій підтримці, жодним новим постачанням зброї, жодним новим військовим операціям", – зауважив Сійярто.

Нагадаємо:

Як писав Financial Times, Єврокомісія запропонує знизити максимальну ціну на російську нафту та заборонити використання інфраструктури "Північного потоку" в рамках нового пакету санкцій проти Москви.

18-й пакет включатиме зниження існуючої граничної ціни на нафту з 60 до 45 доларів за барель, а також заборону використання російської енергетичної інфраструктури, включаючи два трубопроводи "Північного потоку".

До "чорного списоку" планують внести низку російських банків, а також розширити список так званого "тіньового флоту".