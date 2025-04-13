У Японії закликають до зміцнення ієни і чесних переговорів із США
Японія повинна зміцнити ієну, шляхом сприяння підвищенню промислової конкурентоспроможності країни, оскільки слабкість валюти призвела до зростання витрат на життя домогосподарств.
Таку думку висловив провідний діяч правлячої Ліберально-демократичної партії Японії Іцунорі Онодеро, передає Reuters.
Напередодні торговельних переговорів зі США Іцунорі Онодера, голова Ради з політичних досліджень Ліберально-демократичної партії, також заявив, що Японія не повинна навмисно продавати свої казначейські активи в США у відповідь на тарифи, запроваджені президентом Дональдом Трампом.
"Як союзник США, уряд не повинен думати про навмисне використання облігацій Казначейства США", - заявив Онодеро в ефірі програми на японському телеканалі NHK.
Він висловив цю думку у відповідь на пропозицію опозиційного депутата, щоб Токіо використав свої величезні запаси американського державного боргу як інструмент тиску у двосторонніх торговельних переговорах.
Онодера звинувачує слабку ієну у прискоренні інфляції, це може свідчити про те, що японські політики вважають більшою проблемою для економіки не нещодавнє зростання ієни, а її спадний тренд.
"Слабка ієна була одним з факторів, що підштовхували ціни. А для зміцнення ієни важливо зміцнити японські компанії", - сказав Онодера.