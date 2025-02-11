Фьючерсы на американские фондовые индексы падают

Фьючерсы на американские фондовые индексы снизились из-за ожиданий инвесторов на комментарий главы Федеральной резервной системы США.

Об этом сообщает Reuters.

Причиной падения фьючерсов стало ожидание инвесторов на комментарий председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла относительно тарифов и их влияния на инфляцию в США.

Инвесторы следят за комментариями Джерома Пауэлла и трех других глав Федеральной резервной системы.

Больше всего их интересует влияние пошлин Трампа на состояние развития экономики США.

Известно, что Пауэлл даст показания перед Комитетом по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США после публикации январского индекса потребительских цен (в среду 12 февраля в 18:30 по Киевскому времени).

Напомним:

Под пошлины Трампа с марта попадет украинская сталь.