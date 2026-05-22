Швейцарія розширила санкції проти РФ і Білорусі

Швейцарія розширила санкційні списки проти Росії та Білорусі, частково запровадивши останній пакет заходів Європейського Союзу через війну проти України.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Федеральний департамент економіки заявив, що нові включення до списків набудуть чинності о 23:00 за місцевим часом 22 травня.

Ще 115 фізичних та юридичних осіб потраплять під замороження активів і заборону на надання коштів. Фізичним особам під санкціями також заборонять в'їзд до Швейцарії або транзит через її територію.

Серед нових цілей — люди й структури, пов'язані з російським військово-промисловим комплексом та енергетичним сектором, а також особи, причетні до депортації та індоктринації українських дітей, повідомив департамент.

У торгівлі ще 60 компаній, зокрема деякі з третіх країн, зіткнуться з жорсткішим експортним контролем, спрямованим на блокування постачання критичних товарів для військової промисловості Росії.

