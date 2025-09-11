Інфляція в Румунії досягла дворічного максимуму після підвищення податків

Інфляція в Румунії прискорилася до найвищого рівня за останні два роки через підвищення податків, що стало причиною зростання цін на енергоносії та паливо.

Про це повідомляє Bloomberg.

Споживчі ціни в серпні зросли на 9,9% порівняно з попереднім роком, проти 7,8% у серпні, повідомило в четвер статистичне управління в Бухаресті.

Цей показник є найвищим з червня 2023 року. Ціни зросли на 2,1% порівняно з попереднім місяцем.

У серпні уряд Румунії підвищив податок на додану вартість, намагаючись приборкати найбільший дефіцит бюджету в Європейському Союзі. Це заважає центральному банку знизити вартість запозичень, яка наразі також є однією з найвищих в ЄС.

Процентні ставки, ймовірно, залишатимуться незмінними протягом тривалого періоду, хоча для боротьби зі зростанням інфляції підвищення ставок може не знадобитися.

Центральний банк Румунії підвищив прогноз зростання цін на цей рік, заявивши, що воно може досягти піку в понад 9%, а потім знизитися до 3% до кінця 2026 року.

Уряду прем'єр-міністра Іліє Боложана, можливо, доведеться вжити додаткових заходів у найближчі місяці, щоб подолати дефіцит бюджету, який, ймовірно, перевищить 8% ВВП цього року.

"Невизначеність щодо майбутнього розвитку інфляції залишається високою. Ми очікуємо, що центральний банк збереже ставку монетарної політики на рівні 6,5% у найближчі квартали, можливо, до травня 2026 року, навіть якщо економічні показники будуть слабкими", — сказала економіст Raiffeisen у Бухаресті Андрея Елена Драгія.