Мінус мільярд доларів: Nestle, Danone фіксують збитки після знайденого токсину

Акції Danone різко впали, оскільки французька компанія Vitagermine розширила відкликання дитячого харчування через побоювання щодо його забруднення, що торкнулося чотирьох виробників і загрожує загальними збитками у понад 1 мільярд доларів.

Про це повідомляє Reuters.

Серед компаній, які постраждали від попереджувального відкликання дитячого сухого молока через побоювання, що воно може бути забруднене токсином цереулідом, є три найбільші світові молочні групи: Nestle, Danone і приватна Lactalis.

Акції Danone закрилися з падінням на 2,3% після падіння на 6% на початку торгів, що є найнижчим показником з січня 2025 року.

Акції швейцарської групи Nestle відіграли більшу частину своїх втрат, закрившись з падінням на 0,9% після падіння на 3% вранці до п'ятимісячного мінімуму.

Відкликання продукції підкреслює, як один єдиний зіпсований інгредієнт може поширитися в суворо регульованому секторі дитячого харчування, викликаючи швидкі дії з боку регуляторних органів і спричиняючи швидке хвилювання на ринку.

У інгредієнті, отриманому від постачальника, було виявлено цереулід — токсин, що виробляється бактерією Bacillus cereus і може викликати нудоту та блювоту.

Французькі слідчі перевіряють, чи існує зв'язок між смертю двох немовлят та відкликаними продуктами дитячого харчування.

Міністерство сільського господарства Франції заявило, що продукт походить з Китаю і продавався голландською компанією, не вказавши жодних назв.

У п'ятницю ірландське агентство з безпеки харчових продуктів повідомило, що цереулід був виявлений в арахідоновій кислоті, виробленій в Китаї.

За оцінками Barclays, можливий фінансовий вплив відкликання продукції може бути приблизно в 10 разів більшим для Nestle, ніж для Danone.

У найгіршому випадку Danone може втратити 100 мільйонів євро. Збитки Nestle можуть наблизитися до 1 мільярда швейцарських франків (1,29 мільярда доларів).

Нагадаємо:

На початку січня повідомляли, що Nestle відкликає деякі партії своїх основних продуктів дитячого харчування, включаючи дитяче харчування SMA, BEBA і NAN, по всій Європі через потенційне забруднення токсинами, які можуть викликати нудоту і блювоту.