Nestlé в Україні інвестує майже 10 мільярдів у розвиток бізнесу та модернізацію заводів

Компанія Nestlé у 2025 році має намір інвестувати 8 млрд грн у свою комерційну діяльність в Україні, зокрема, у просування своїх товарів у торгівельних мережах, а також 1,5 млрд грн у модернізацію своїх заводів для покращення своєї продукції.

Про це повідомив СЕО компанії в Україні та Південно-Східній Європі Алессандро Дзанеллі на "Global Outlook Enduring Change!", організованому Європейською Бізнес Асоціацією, передає "Інтерфакс-Україна".

"До 2025 року категорія споживчих товарів буде рости. Але 2025 року всі відчують дуже великий тиск на маржу. Не можна все перекладати тільки на споживачів, тому що інфляція в країні вже велика. Нам доведеться попрацювати, щоб створити правильний наратив про схему нашого бізнесу", - сказав він.

Дзанеллі порадив підприємцям визначитися з рушійними силами свого бізнесу, зрозуміти, що створює споживчу здатність і працювати над підвищенням ефективності.

Говорячи про Nestlé в Україні, він зауважив, що компанія 2025 року має намір нарощувати свою присутність в Україні, для чого планує інвестувати у комерційну діяльність, зокрема, в просування споживчих товарів у торгівельних мережах близько 8 млрд грн. Крім того, близько 1,5 млрд грн буде проінвестовано в покращення стану заводів компанії.

СЕО Nestlé в Україні додав, що компанія вже шість місяців зволікає із запуском нового заводу у Волинській області через постійні повітряні небезпеки, брак будівельників і робочої сили, але має намір реалізувати свій запуск у березні 2025 року.

З огляду на проблеми з енергопостачанням, Дзанеллі попередив, що в компанії прогнозують дефіцит електроенергії влітку, що змусить споживачів скоригувати поведінку закупівель, зокрема, партії придбаної продукції стануть суттєво меншими. Бізнесу варто це врахувати.

Дзанеллі зауважив, що наразі в Україні через інфляцію близько 50-55% купівельних операцій відбувається за акційними цінами. Відтак чимало торгівельних мереж, щоб генерувати потік відвідувачів, спонукають виробників проводити більше рекламних кампаній. Саме тому Nestlé в Україні передбачила відповідні витрати на 2025 рік.

Нагадаємо:

Nestlé – одна з найбільших компаній світу у сфері виробництва продуктів харчування та напоїв, представлена у 187 країнах. Пропонує широкий асортимент продуктів і послуг для сімей і домашніх тварин. Має понад 2000 торгових марок.