У Росії готові віддати гроші, щоб залучити філії іноземних банків

У Росії за дев'ять місяців відтоді, як закон дозволив іноземним банкам відкривати російські філії, у країні не з'явилося жодної.

Про це пише видання The Moscow Times.

Владу це не бентежить: вона готує поправки до закону, які пом'якшать вимоги до відкриття філій і розширять набір дозволених їм операцій.

Головні нововведення: зниження на порядок мінімального гарантійного депозиту - з 1 млрд до 90 млн руб., а також право працювати з грошима населення. Такі поправки до закону підготував Мінфін, зараз вони проходять міжвідомчі узгодження, повідомив "Интерфакс" із посиланням на джерело.

За дев'ять місяців відтоді, як закон дозволив іноземним банкам відкривати російські філії, у країні не з'явилося жодної. Владу це не бентежить: вона готує поправки до закону, які пом'якшать вимоги до відкриття філій і розширять набір дозволених їм операцій.

Головні нововведення: зниження на порядок мінімального гарантійного депозиту - з 1 млрд до 90 млн руб., а також право працювати з грошима населення. Такі поправки до закону підготував Мінфін, зараз вони проходять міжвідомчі узгодження, повідомив "Интерфакс" із посиланням на джерело.