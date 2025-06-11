В России готовы отдать деньги, чтобы привлечь филиалы иностранных банков

В России за девять месяцев с тех пор, как закон разрешил иностранным банкам открывать российские филиалы, в стране не появилось ни одного.

Об этом пишет издание The Moscow Times.

Власти это не смущает: они готовят поправки к закону, которые смягчат требования к открытию филиалов и расширят набор разрешенных им операций.

Главные нововведения: снижение на порядок минимального гарантийного депозита - с 1 млрд до 90 млн руб., а также право работать с деньгами населения. Такие поправки к закону подготовил Минфин, сейчас они проходят межведомственные согласования, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на источник.

За девять месяцев с тех пор, как закон разрешил иностранным банкам открывать российские филиалы, в стране не появилось ни одного. Власти это не смущает: они готовят поправки к закону, которые смягчат требования к открытию филиалов и расширят набор разрешенных им операций.

Главные нововведения: снижение на порядок минимального гарантийного депозита - с 1 млрд до 90 млн руб., а также право работать с деньгами населения. Такие поправки к закону подготовил Минфин, сейчас они проходят межведомственные согласования, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на источник.