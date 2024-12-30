У Польщі зменшилася частка українців серед працюючих іноземців, суттєво побільшало колумбійців

За останні шість років частка українців серед працюючих іноземців у Польщі знизилася на близько 8%. Водночас 75% польських компаній з міжнародним персоналом працевлаштовує громадян України.

Про це свідчать результати дослідження, проведеного компанією Gi Group у першій половині листопада, пише Укрінформ з посиланням на Bankier.pl.

За даними аналітиків, у Польщі працює 1,7 млн іноземців, найбільшою групою з яких залишаються українці.

Зокрема, за даними управління соціального страхування (ZUS) країни, у Польщі зареєстровано 779 тис. працюючих українців. Натомість їх частка серед загальної кількості працюючих іноземців з 2018 року зменшилася на 7,8%.

Зазначається, що найбільше за останній рік у Польщі побільшало іноземних працівників з Колумбії (на 337%), Філіппін (на 60%), Непалу (46%). Загалом у першому півріччі 2024 року у Польщі було видано 173 тис. дозволів на роботу, найбільше з яких для жителів Азії та Південної Америки.

Дослідження показує, що в 75% польських компаній з міжнародним персоналом працюють громадяни України, у 38% – громадяни країн ЄС, у 25% компаній працюють працівники з інших країн пострадянського простору, а у 18,5% компаній – жителі країн Азії, Африки та Південної Америки.

Gi Group зазначає, що громадяни ЄС частіше працюють у великих компаніях, особливо у сфері послуг, державного сектору, а також транспорті та логістиці.

Опитування було проведено 8-13 листопада серед представників 200 середніх і великих компаній в Польщі.

Нагадаємо:

Частка людей, які працюють або шукають роботу серед українців у Польщі цього року, становить 78% і є вищою, ніж серед громадян Польщі.