У Мюнхені проголосували за висунення міста кандидатом на проведення Олімпіади

Більшість жителів Мюнхена на референдумі підтримали висування міста кандидатом на проведення літніх Олімпійських і Паралімпійських ігор у 2036, 2040 або 2044 роках.

Про це пише DW.

За словами мера Дітера Райтера, понад 60% тих, хто проголосував, сказали "так" проведенню в Мюнхені літніх Ігор у 2036, 2040 або 2044 роках.

"Це хороший день для Мюнхена", — сказав він, а голова Баварської державної спортивної асоціації Йорг Аммон назвав такий результат "результатом мрії".

Близько 1,1 мільйона жителів міста були мали відповісти "так" або "ні" на запитання: "Чи підтримуєте ви кандидатуру Мюнхена на проведення літніх Олімпійських та Паралімпійських ігор, які відбудуться у 2036, 2040 або 2044 році?"

До вечера 26 жовтня було підраховано голоси на всіх 364 округах, і попередній кінцевий результат наступний - 66,4% голосів "за". Явка становила 42% - це новий рекорд для референдумів у Мюнхені.

Офіційний підсумковий результат буде оголошений виборчою комісією в середу, 29 жовтня.

Як зазначає DW, Мюнхену, який приймав літню Олімпіаду-1972, доведеться конкурувати з Берліном, Гамбургом та регіоном Рейн-Рур.

Найближчі Олімпійські ігри пройдуть в італійських Мілані та Кортіна-д'Ампеццо з 6 по 22 лютого 2026 року. Наступні літні ігри пройдуть у 2028 році в Лос-Анджелесі.

Нагадаємо, міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер підписала 2 серпня 2024 року в Парижі попередню угоду про подання країною заявки на проведення Олімпіади в 2040 році.

Фезер тоді зазначила, що в 2040 році відзначатиметься 50-річчя возз'єднання Німеччини, тому подання заявки на цей рік стане "сильним символом" і "знаком демократії".

