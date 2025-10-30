Організатори Олімпіади й Паралімпіади-2026 продали вже понад 850 тисяч квитків

Організатори зимових Олімпійських та Паралімпійських ігор-2026 в Італії продали понад 850 тисяч квитків за 100 днів до початку заходу.

Про це заявив гендиректор організаційного комітету Андреа Варньє, пише AP.

За словами Варньє, цей показник перевершив усі прогнози.

"Ми задоволені тим, як йде кампанія з реалізації квитків. Ми продали понад 850 тисяч квитків, і на багато змагань квитки вже розпродані", - сказав він.

Загалом організатори продають 1,4 млн квитків на Олімпійські ігри з 6 по 22 лютого та Паралімпійські ігри з 6 по 15 березня 2026 року. Змагання приймуть Мілан та Кортіна-д'Ампеццо.

Хокейна арена все ще не готова

За 100 днів до старту змагань льодова арена Santagiulia, яка має прийняти зірок NHL, все ще перебуває на стадії будівництва, підкреслює AP.

Тестові заходи на новій арені на 16 тисяч місць на околиці Мілана довелося перенести на 9-11 січня 2026 року - менш ніж за місяць до старту ігор.

Першим олімпійським матчем на головній хокейній арені стане попередній раунд жіночих змагань 5 лютого, за день до церемонії відкриття.

"Ми переконані, що у нас буде прекрасний об'єкт, і ми будемо готові провести тестовий захід на початку січня", - переконує Варньє.

Готовність об'єктів не є новою проблемою для організаційного комітету, який відновив столітню санну трасу в Кортіні після тривалих суперечок з Міжнародним олімпійським комітетом (МОК).

Траса вже готова до експлуатації, а МОК нещодавно заявив, що об'єкт "перевершив очікування". У березні траса отримала попередню сертифікацію, нині тривають тестові змагання.

