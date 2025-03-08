У Литві пропонують ввести загальний податок на оборону

Європейська правда

Голова парламентського комітету з національної безпеки і оборони Литви Гедрімас Еглінскас вважає, що стійке фінансування потреб оборони можна було би забезпечити, запровадивши загальний податок на оборону.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Delfi.

Політик обіцяє обговорити це питання з прем'єр-міністром Литви Гінтаутасом Палуцкасом.

"Я б сказав, що має бути один сильний податок на оборону, який сплачували б усі громадяни, від студентів до пенсіонерів і компаній", – заявив Еглінскас журналістам у п'ятницю.

"Чи прийнятно це з політичного погляду? Я не впевнений, можливо, і ні, але подивимося, що з цього приводу думає коаліція, прем'єр-міністр і Сейм загалом", – сказав він.

Еглінскас, член фракції демократичного союзу "В ім'я Литви", зазначив, що поки що не розглядав у деталях, який конкретно вигляд може мати загальний податок на оборону, але наголошує, що необхідна чітка стратегія сталого фінансування оборони, яка не обмежувалася б позиками.

"Є способи, це може залежати від розміру доходу, але це технічні питання. Суть у самому принципі: чи говоримо ми, що всі громадяни повинні робити свій внесок у фінансування оборони, щоб захистити нашу свободу? Я думаю, що так", – підкреслив Еглінскас.

Нагадаємо, раніше литовська розвідка попередила, що протягом трьох-п'яти років Росія може створити потенціал, достатній для обмежених дій проти НАТО.

Після цього прем'єр-міністр Литви Гінтаутас Палуцкас заявив, що не потрібно лякати громадськість. За його словами, поточне планування, затверджене Державною радою з оборони, є достатнім для реагування на загрози, які озвучила литовська розвідка.