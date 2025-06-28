У Конгресі США закликають посилити контроль за санкціями проти РФ

Голова Сенатського комітету з фінансів від Демократичної партії в п'ятницю тиснув на міністра фінансів США Скотта Бессента, щоб той зобов'язався дотримуватися санкцій проти Росії.

Про це повідомляє Reuters.

У листі до Бессента сенатор Рон Вайден також попросив надати відповіді на питання, як угода між США та Україною про критично важливі мінерали та інвестиційна угода допоможуть поліпшити післявоєнну безпеку України і не принесуть користі жодній організації чи країні, яка допомагала Росії у війні.

Вайден процитував коментарі Бессента під час слухань щодо його затвердження на посаді, в яких той заявив, що готовий посилити санкції проти Росії, в тому числі проти великих нафтових компаній, якщо Трамп попросить про це, щоб допомогти закінчити війну в Україні.

"Я прошу вас підтвердити свою готовність суворо дотримуватися цих санкцій і відповісти на питання про те, як ви уявляєте собі інші заходи, що вживаються цією адміністрацією, включаючи угоди з Україною, які потенційно можуть діяти спільно з цими санкціями", – написав Вайден.

Також Вайден попросив главу Мінфіну пояснити свої коментарі, зроблені каналу Fox News Channel, в яких він не виключив повернення Росії до міжнародної банківської мережі SWIFT.

"Чи дозволить Міністерство фінансів російським банкам знову приєднатися до SWIFT без укладення всеосяжного мирного угоди з Україною, яка повністю вирішує питання безпідставного вторгнення Росії в Україну?" – запитав Вайден у серії питань, на які мав відповісти Бессент.