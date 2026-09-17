Бразилія планує заборонити онлайн-казино – Reuters

Уряд Бразилії готує указ про заборону діяльності онлайн-казино в країні, повідомили Reuters чотири особи, обізнані з ходом обговорень у президентській адміністрації; очікується, що пропозиція буде оприлюднена найближчими днями.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела.

Президент Луїс Інасіо Лула да Сілва, який неодноразово заявляв про намір обмежити онлайн-азартні ігри, як очікується, підпише остаточний текст указу до першого туру загальних виборів 4 жовтня, за словами джерел, які висловилися на умовах анонімності.

За словами двох із цих джерел, заборона не поширюватиметься на спортивні ставки та спонсорські угоди, пов'язані зі спортивними клубами та змаганнями.

Проте це матиме прямий вплив на ці сектори, оскільки практично всі ліцензовані оператори спортивних ставок також керують онлайн-казино, а ігри казино становлять основну частину їхнього прибутку, зазначило одне з джерел.

"Щонайменше 50 %, а в деяких випадках до 70 % доходів надходить саме від казино, а не від спортивних ставок, і саме це фінансує спонсорство клубів та чемпіонатів", — зазначила ця особа.

Ліцензії, видані урядом минулого року, охоплюють як онлайн-казино, так і спортивні ставки. Наразі в Бразилії діє 188 ліцензованих операторів ставок.

Інше джерело повідомило, що Лула "хоче і вживатиме заходів", але обговорення з міністрами ще тривають.

Чиновники визнають, що заборона онлайн-казино при збереженні спортивних ставок суттєво зменшить доходи операторів, що позначиться на витратах на спонсорство спорту та податкових надходженнях уряду.

Дані Міністерства фінансів свідчать, що минулого року уряд зібрав майже 10 мільярдів реалів (1,95 мільярда доларів) у вигляді ліцензійних зборів та податків від цього сектору.

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