Країни БРІКС знову обговорюють створення аналогу SWIFT

Члени групи країн БРІКС обговорюють можливі зв'язки між своїми системами швидких платежів та цифровими валютами центральних банків.

Про це заявив у вівторок на заході голова Резервного банку Індії Санджай Малхотра, передає Reuters.

До організації БРІКС, серед інших, входять Бразилія, Росія, Індія, Китай та Південна Африка. Індія прийматиме щорічний саміт 2026 року.

"Транскордонні платежі є сферою, що цікавить нас усіх, включаючи країни БРІКС, оскільки ми вважаємо, що тут є значний потенціал для зниження витрат", — сказав Малхотра в Мумбаї.

"На розгляді перебувають різні варіанти, але вони все ще знаходяться на стадії обговорення, зокрема CBDC (цифрові валюти центральних банків) та інтеграція систем швидких платежів", — додав він.

Раніше цього року агентство Reuters повідомляло, що РБІ рекомендував уряду включити пропозицію щодо інтеграції CBDC до порядку денного саміту БРІКС 2026 року.

Нагадаємо:

У січні Центральний банк Індії порекомендував уряду розглянуть на наступному саміті обʼєднання БРІКС пропозицію про взаємну прив'язку цифрових валют країн-членів, що може зменшити залежність від долара.