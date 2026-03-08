Туніс планує розширити свій головний аеропорт за мільярд доларів

Туніс планує розширити свій головний аеропорт Туніс-Карфаген, вартість якого оцінюється приблизно в 1 млрд доларів, з метою майже чотирикратного збільшення пропускної здатності.

Про це повідомляє Reuters.

Міністерство транспорту заявило в неділю, що проект збільшить пропускну здатність аеропорту з приблизно 5 мільйонів пасажирів до 18,5 мільйонів пасажирів на рік до 2031 року.

Там також зазначили, що проєкт розширення включено до інвестиційного бюджету Управління цивільної авіації та аеропортів на 2026 рік.

Туніс поки що відмовився від планів будівництва нового аеропорту і замість цього вирішив розширити міжнародний аеропорт Туніс-Карфаген, додало міністерство.

Нагадаємо:

Ангольська державна нафтова компанія Sonangol веде переговори з китайськими фінансовими установами щодо отримання кредиту у розмірі 4,8 млрд доларів для часткового фінансування будівництва нового нафтопереробного заводу в морському порту Лобіто.