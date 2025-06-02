Фондовий ринок США відреагував на плани Трампа подвоїти деякі мита

Основні індекси фондового ринку США знизилися після того, як президент Дональд Трамп заявив, що планує подвоїти мита на імпортовану сталь та алюміній.

Про це повідомляє агентство Reuters.

У п’ятницю ввечері Трамп оголосив, що з середи підвищить мита на імпорт сталі та алюмінію з 25% до 50%, незабаром після того, як звинуватив Китай у порушенні торгової угоди.

Акції американських сталеливарних компаній зросли:

Cleveland-Cliffs підскочили на 28,3%,

Nucor — на 11,5%,

Steel Dynamics — на 11,3%.

Станом на 18:00 за київським часом:

Індекс Dow Jones впав на 208,46 пунктів (–0,49%) до 42 061,61,

S&P 500 знизився на 15,78 пунктів (–0,27%) до 5 895,91,

Nasdaq Composite втратив 10,10 пунктів (–0,05%) до 19 103,67.

Серед 11 основних секторів S&P 500, вісім показали зниження. Найбільше впали акції сектору споживчих товарів — приблизно на 1%. Натомість енергетичний сектор виріс на 0,8% на фоні зростання цін на нафту.

Акції енергетичних компаній США зросли після того, як країни-члени OPEC+ залишили обсяги видобутку нафти на липень без змін.

Більшість акцій великих технологічних компаній втратили в ціні. Наприклад, Tesla знизилась на 2,5% після звіту про падіння продажів у Португалії, Данії та Швеції.

Нагадаємо:

11 лютого 2025 року президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження 25% тарифу на імпорт сталі та алюмінію без винятків для жодної країни.

31 травня стало відомо, що президент США Дональд Трамп оголосив, що запровадить тарифи на імпорт сталі до Сполучених Штатів на рівні 50%, що вдвічі більше, ніж зараз.