Трамп: американской экономике не выжить без пошлин

Президент США Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social заявил, что без пошлин "экономика не будет иметь никакого шанса на выживание".

Об этом Трамп написал в Truth Social.

Он подчеркнул, что если внутреннему импорту других стран разрешено вводить тарифы против США, а Штатам не разрешено "быстро и гибко" в ответ, то страна оказывается в проигрышном положении. "Это означало бы экономическое разорение Соединенных Штатов Америки!" - подчеркнул Трамп.

Напомним:

Президент США Дональд Трамп использует свою "любовь к тарифам", чтобы давить на известные американские компании, но на самом деле не имеет достаточных рычагов влияния и надеется, что они "моргнут" первыми.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил, что Apple придется платить 25% пошлины, если телефоны, продаваемые в стране, не будут произведены в ее пределах.

Основные индексы фондового рынка США снизились после того, как президент Дональд Трамп заявил, что планирует удвоить пошлины на импортируемую сталь и алюминий.