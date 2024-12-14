Трамп розглядає можливість приватизації Поштової служби США

Новообраний президент Дональд Трамп висловив велику зацікавленість у приватизації Поштової служби США протягом останніх тижнів, посилаючись на фінансові втрати.

Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на власні джерела.

Як повідомляє WP, цей крок може похитнути споживчу доставку та ланцюги поставок для бізнесу, а також виштовхнути сотні тисяч федеральних службовців з державного апарату.

Трамп обговорював своє бажання реформувати Поштову службу у своєму маєтку Мар-а-Лаго з кандидатом на посаду міністра торгівлі та співголовою його президентської перехідної кампанії Говардом Лутніком.

У грудні Трамп також скликав групу чиновників перехідного періоду, щоб запитати їхню думку про приватизацію агентства, сказав один із співрозмовників Washington Post. Розповівши про щорічні фінансові збитки поштового агентства, Трамп сказав, що уряд не повинен субсидіювати цю організацію.

Конкретні плани Трампа щодо реформування Поштової служби не були одразу зрозумілі. Але на посаді президента в 2019 році він ворогував з національним поштовим оператором, намагаючись змусити його передати ключові функції - в тому числі встановлення тарифів, кадрові рішення, трудові відносини і управління відносинами з найбільшими клієнтами - Міністерству фінансів.

Поштова служба втратила 9,5 млрд дол у фінансовому році, що закінчився 30 вересня, через постійне зниження обсягів пошти і повільніший, ніж очікувалося, розвиток бізнесу з доставки посилок, навіть незважаючи на те, що вона зробила нові великі інвестиції в модернізацію об'єктів і обладнання. Згідно з річним фінансовим звітом, агентство має зобов'язання на суму майже 80 мільярдів доларів.

Скорочення Поштової служби може підірвати індустрію електронної комерції, вдаривши по малому бізнесу і сільським споживачам.

Нагадаємо:

Говард Лютник, якого номінували як наступного очільника департаменту торгівлі США, веде переговори про поглиблення фінансових зв'язків між його бізнесом і Tether Holdings Ltd.