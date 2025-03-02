Трамп проведе перший саміт з криптовалют у Білому домі

Президент США Дональд Трамп наступної п'ятниці, 7 березня, виступить на першому в історії криптосаміті Білого дому.

Про це пише Axios.

Зазначається, що саміт пройде під головуванням помічника голови Білого дому і "крипто-царя" Девіда Сакса, а керуватиме процесом виконавчий директор робочої групи президента США з питань цифрових активів Бо Хайнс.

Захід відбудеться на тлі падіння крипторинку та зниження біткоїна на 22% від історичного максимуму. За даними CoinGecko, загальна ринкова капіталізація всіх криптовалют знизилася на 13% лише за останній тиждень.

Раніше Трамп обіцяв стати "першим криптопрезидентом Америки", а 19 лютого заявив, що "прагне зробити Америку криптостолицею".

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