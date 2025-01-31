Трамп пригрозив країнам БРІКС 100%-ми митами, якщо вони створять власну валюту замість долара

Президент США Дональд Трамп пообіцяв, що введе 100%-ві мита для країн БРІКС, якщо вони надумають створити власну валюту, щоб замінити американський долар.

Джерело: Трамп у своїй соцмережі Truth Social, "Європейська правда"

Пряма мова американського президента: "Ідея про те, що країни БРІКС намагаються відійти від долара, а ми стоїмо осторонь і спостерігаємо за цим, вже в минулому. Ми вимагатимемо від цих країн зобов'язання, що вони не створюватимуть нову валюту БРІКС і не підтримуватимуть будь-яку іншу валюту для заміни могутнього долара США, інакше вони зіткнуться зі 100%-ми митами, і їм слід очікувати, що вони попрощаються з можливістю продавати свою продукцію в чудовій американській економіці. Вони можуть знайти іншу країну-лоха".

Деталі: Трамп додав, що "немає жодного шансу, що БРІКС замінить долар США в міжнародній торгівлі або деінде".

"І будь-яка країна, яка спробує це зробити, повинна сказати "привіт" митам і "прощавай" Америці!", – підсумував президент США.

Для довідки: БРІКС – це обєднання найбільших за площею і населенням країн, що розвиваються, засноване у 2009 році. До нього входять Бразилія, Росія, Індія і Китай, пізніше додались Південно-Африканська Республіка, Іран, Єгипет, Ефіопія, Об’єднані Арабські Емірати та Індонезія.Пропозицію створити нову валюту для взаєморозрахунків активно просуває Росія, яка перебуває під санкціями США та ЄС. Таким чином вона хоче знизити залежність від долара та уникнути обмежень міжнародних фінансових систем.

Проте серед членів БРІКС немає єдності з цього питання. Китай, хоча і підтримує ідею зміцнення ролі альтернативних валют, обережно ставиться до створення спільної валюти. Індія, своєю чергою, зосереджена на внутрішніх економічних інтересах і не готова ризикувати стабільністю торгівельних відносин із США.

Передісторія:

У грудні 2024 року Трамп вже погрожував обкласти митами країни БРІКС , заявивши, що "ми збираємося накласти щонайменше 100-відсоткове мито на бізнес, який вони ведуть зі Сполученими Штатами".

Під час передвиборчої кампанії Трамп також обіцяв накласти 60-відсоткові мита на китайські товари, а також мита у 25% на всі товари з Канади та Мексики.

Українська правда