Трамп послабив екологічні обмеження Байдена щодо вугілля

Президент США Дональд Трамп звільнив значну кількість підприємств, що використовують вугілля від обмежень, які були введені за адміністрації Джо Байдена.

Про це йдеться у прокламації президента США.

У документі йдеться, що вугільна генерація електроенергії має важливе значення для "забезпечення надійності енергосистеми США та доступності електроенергії для американського народу"

За словами у прокламації, змушування виробників енергії дотримуватися недосяжних норм контролю за викидами ставить під загрозу забезпечення енергонезалежності США.

7 травня 2024 року Агентство з охорони навколишнього середовища США опублікувало "Національні стандарти викидів небезпечних забруднювачів повітря".

Вони стосуються вугільних та мазутних парогенеруючих установок комунальних електростанцій, що працюють на вугіллі та мазуті. Ці стандарти посилили обмеження на використання шкідливих речовин. Правила набуло чинності 8 липня 2024 року, термін його виконання - 8 липня 2027 року, через 3 роки після набрання чинності.

У Трампа стверджують, що ​​нові правила вимагають дотримання стандартів, заснованих на застосуванні технологій контролю викидів, які ще не існують у комерційно життєздатній формі.

Президент США звільнив значну кількість підприємств від дотримання цих правил на період 2 роки, тобто на період, що починається 8 липня 2027 року і закінчується 8 липня 2029 року.