Розлючений на Путіна: Трамп пригрозив РФ митами на усю нафту

Президент США Дональд Трамп заявив, що був "дуже розлючений", коли президент Росії Володимир Путін розкритикував довіру до керівництва президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомляє NBC news.

Трамп додав, що ці коментарі "не потрапили в потрібне місце".

"Якщо ми з Росією не зможемо домовитися про припинення кровопролиття в Україні, і якщо я вважатиму, що в цьому винна Росія - чого може і не бути - але якщо я вважатиму, що це була її провина, я збираюся ввести вторинні тарифи на нафту, на всю нафту, що надходить з Росії", - заявив Трамп в неділю рано вранці під час телефонної розмови з NBC News.

Трамп сказав, це означатиме, що якщо ви купуєте нафту в Росії, ви не зможете вести бізнес у Сполучених Штатах. На всю нафту буде встановлено мито в розмірі від 25% до 50%.

Трамп додав, що тарифи на Росію будуть введені протягом місяця без угоди про припинення вогню.

При цьому, президент США повторив, що має "дуже хороші відносини" із Путіним і сказав, що "гнів швидко розсіюється ... якщо він робить правильні речі".