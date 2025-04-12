Трамп прагне укласти 90 торговельних угод за 90 днів
Адміністрація президента Дональда Трампа хоче укласти 90 торговельних угод за 90 днів на які було відтерміновано більшість американських мит.
Про це повідомляє Reuters.
Радник Білого дому з питань торгівлі Пітер Наварро в п'ятницю в ефірі Fox Business Network заявив, що Бессент, торговий представник США Джеймісон Грір і міністр торгівлі Говард Лутнік можуть впоратися з цією роботою.
"Отже, ми збираємося укласти 90 угод за 90 днів. Це можливо. Зрештою, Трамп, бос, буде головним переговірником. Нічого не робиться без його дуже уважного вивчення", - сказав Наварро.
Відновлення довіри фінансових ринків є ще однією важливою метою протягом 90 днів, на які Трамп відтермінував запровадження мит.
Цього тижня інвестори продавали боргові зобов'язання Казначейства США, що призвело до зростання процентних ставок і зниження курсу долара на тлі побоювань рецесії в США і відновлення інфляції.
Глава торгового представництва Європейського Союзу Марош Шефчович в понеділок 14 квітня стане одним з перших міжнародних представників, які прибудуть до Вашингтона для термінових переговорів щодо мит.
За словами міністра торгівлі США, Трамп буде вести переговори і у разі хорошої пропозиції, підписувати угоду про зниження мит, але якщо переговори проваляться – країна отримає високі мита.