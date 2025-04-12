Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

Трамп прагне укласти 90 торговельних угод за 90 днів

Володимир Тунік-Фриз — 12 квітня, 13:13
Трамп прагне укласти 90 торговельних угод за 90 днів
GETTY IMAGES

Адміністрація президента Дональда Трампа хоче укласти 90 торговельних угод за 90 днів на які було відтерміновано більшість американських мит.

Про це повідомляє Reuters.

Радник Білого дому з питань торгівлі Пітер Наварро в п'ятницю в ефірі Fox Business Network заявив, що Бессент, торговий представник США Джеймісон Грір і міністр торгівлі Говард Лутнік можуть впоратися з цією роботою.

"Отже, ми збираємося укласти 90 угод за 90 днів. Це можливо. Зрештою, Трамп, бос, буде головним переговірником. Нічого не робиться без його дуже уважного вивчення", - сказав Наварро.

Відновлення довіри фінансових ринків є ще однією важливою метою протягом 90 днів, на які Трамп відтермінував запровадження мит.

Цього тижня інвестори продавали боргові зобов'язання Казначейства США, що призвело до зростання процентних ставок і зниження курсу долара на тлі побоювань рецесії в США і відновлення інфляції.

Глава торгового представництва Європейського Союзу Марош Шефчович в понеділок 14 квітня стане одним з перших міжнародних представників, які прибудуть до Вашингтона для термінових переговорів щодо мит.

За словами міністра торгівлі США, Трамп буде вести переговори і у разі хорошої пропозиції, підписувати угоду про зниження мит, але якщо переговори проваляться – країна отримає високі мита.

Трамп мита

мита

Трамп прагне укласти 90 торговельних угод за 90 днів
Компанії планують експансію в США, щоб пом’якшити наслідки мит Трампа: список
Мита Трампа спричинили рекордну втечу інвесторів з ринку облігацій у США

Останні новини