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У Росії контрабандні товари захопили 10% ринку

Олексій Артемчук — 9 червня, 13:26
У Росії контрабандні товари захопили 10% ринку
Фото: Getty Images

Попри впровадження масового маркування продукції, рівень нелегального обігу в Росії продовжує зростати.

Про це пише The Moscow Times.

За оцінкою Інституту державного та муніципального управління НДУ ВШЕ, частка нелегального обігу товарів у Росії у 2023 році становила 8,9%. Паралельно "РБК Дослідження ринків" на основі офіційної статистики оцінила обсяг тіньового ринку у 4,9 трлн руб, або 10,1% від роздрібного сектору.

За останні чотири роки обсяг нелегальної торгівлі виріс на 58%. Серед головних чинників називають західні санкції, легалізацію паралельного імпорту, інфляцію, мораторій на перевірки бізнесу та розширення онлайн-торгівлі.

За підрахунками аналітиків, 40,4% нелегального обігу припадає на роздріб, 37,3% — на маркетплейси та інтернет-магазини, 22,3% — на ринки й ярмарки. Найбільш контрафактною залишається продукція у сферах косметики, електроніки, дитячих товарів і харчів.

У 2023 році частка росіян, які свідомо купують підробки, зросла до 30,7% проти 22,1% у 2021. У Союзі торгових центрів це пояснили відходом іноземних брендів і подорожчанням продукції.

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