В России контрабандные товары захватили 10% рынка

Несмотря на внедрение массовой маркировки продукции, уровень нелегального оборота в России продолжает расти.

Об этом пишет The Moscow Times.

По оценке Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ, доля нелегального оборота товаров в России в 2023 году составила 8,9%. Параллельно "РБК Исследование рынков" на основе официальной статистики оценила объем теневого рынка в 4,9 трлн руб, или 10,1% от розничного сектора.

За последние четыре года объем нелегальной торговли вырос на 58%. Среди главных факторов называют западные санкции, легализацию параллельного импорта, инфляцию, мораторий на проверки бизнеса и расширение онлайн-торговли.

По подсчетам аналитиков, 40,4% нелегального оборота приходится на розницу, 37,3% - на маркетплейсы и интернет-магазины, 22,3% - на рынки и ярмарки. Наиболее контрафактной остается продукция в сферах косметики, электроники, детских товаров и продуктов питания.

В 2023 году доля россиян, которые сознательно покупают подделки, выросла до 30,7% против 22,1% в 2021. В Союзе торговых центров это объяснили уходом иностранных брендов и подорожанием продукции.