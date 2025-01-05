Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

Тайванська Foxconn отримала рекордний дохід у четвертому кварталі завдяки попиту на ШІ

Володимир Тунік-Фриз — 5 січня, 12:06
Тайванська Foxconn отримала рекордний дохід у четвертому кварталі завдяки попиту на ШІ
Getty Images

Тайваньська компанія Foxconn, найбільший в світі контрактний виробник електроніки, перевершила очікування, показавши найвищу в історії виручку за четвертий квартал на тлі високого попиту на сервери штучного інтелекту (ШІ).

Про це повідомляє Reuters.

Високий попит на сервери ШІ привів до значного зростання доходів підрозділу хмарних і мережевих продуктів Foxconn, в число клієнтів якого входить компанія Nvidia.

У секторі "розумної" споживчої електроніки, до якого входять iPhone, спостерігалося "приблизно рівне" зростання в річному обчисленні, йдеться в повідомленні Foxconn.

Загальний дохід тільки в грудні досяг 654,8 мільярда тайваньських доларів, що на 42,3% більше, ніж в минулому році, і є другим найвищим показником за місяць.

Акції Foxconn підскочили на 76% в минулому році, значно випередивши зростання на 28,5% на більш широкому ринку Тайваню. У п'ятницю вони знизилися на 0,8% напередодні публікації даних про доходи, в порівнянні з 0,3% зростанням базового індексу.

Компанія повідомить про свої повні прибутки за четвертий квартал 14 березня.

Foxconn технології Тайвань

технології

Тайванська Foxconn отримала рекордний дохід у четвертому кварталі завдяки попиту на ШІ
Ремонт пошкодженого у Балтиці кабелю Estlink 2 обійдеться в десятки мільйонів євро
У ChatGPT глобальний збій: не працює по усьому світу

Останні новини