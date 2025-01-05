Тайваньская Foxconn получила рекордный доход в четвертом квартале благодаря спросу на ИИ

<Тайваньская компания Foxconn, крупнейший в мире контрактный производитель электроники, превзошла ожидания, показав самую высокую в истории выручку за четвертый квартал на фоне высокого спроса на серверы искусственного интеллекта (ИИ).

Об этом сообщает Reuters.

Высокий спрос на серверы ИИ привел к значительному росту доходов подразделения облачных и сетевых продуктов Foxconn, в число клиентов которого входит компания Nvidia.

В секторе "умной" потребительской электроники, в который входят iPhone, наблюдался "примерно равный" рост в годовом исчислении, говорится в сообщении Foxconn.

<Общий доход только в декабре достиг 654,8 миллиарда тайваньских долларов, что на 42,3% больше, чем в прошлом году, и является вторым самым высоким показателем за месяц.

<Акции Foxconn подскочили на 76% в прошлом году, значительно опередив рост на 28,5% на более широком рынке Тайваня. В пятницу они снизились на 0,8% накануне публикации данных о доходах, по сравнению с 0,3% ростом базового индекса.

Компания сообщит о своей полной прибыли за четвертый квартал 14 марта.